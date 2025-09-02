«Der Anleihemarkt signalisiert, nicht nur hier, sondern überall sonst, dass er sich Sorgen über den eingeschlagenen Weg macht», sagte Kathy Jones, Chefstrategin für festverzinsliche Wertpapiere bei Charles Schwab & Co, Bloomberg TV. Der Markt werde weiterhin eine höhere Laufzeitprämie einpreisen, bis eine kohärente Politik komme. Sowohl die USA als auch die Europäer kämpfen mit steigenden Staatsschulden.