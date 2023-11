Wegen des Feiertags Thanksgiving am Donnerstag findet am Freitag ein verkürzter Anleihehandel statt. An Konjunkturdaten werden im Tagesverlauf die Einkaufsmanagerindizes von S&P Global erwartet. An den Märkten werden die Indikatoren zwar beachtet. Dem wesentlich älteren Konjunkturbarometer des ISM-Instituts wird allerdings grössere Aufmerksamkeit zuteil.