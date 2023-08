Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Donnerstag an ihre jüngste Schwäche angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,26 Prozent auf 109,28 Punkte. Die Rendite für die Papiere dieser Laufzeit stieg auf 4,30 Prozent. Sie näherte sich damit bis auf Nuancen an das höchste Niveau seit 2007.

17.08.2023 21:29