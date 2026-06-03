Robuste US-Konjunkturdaten belasteten die Kurse. So hat sich die Stimmung im Dienstleistungssektor im Mai stärker als erwartet aufgehellt. Zudem legte der Beschäftigungsaufbau im Privatsektor stärker zu als im Vormonat. Ralf Umlauf, Volkswirt bei der Helaba sieht eine «konjunkturell stabile Lage» in den USA. «Die US-Notenbank dürfte sich daher in der Einschätzung bestätigt sehen, dass das Zinsniveau tendenziell erhöht werden sollte.» An den Finanzmärkten wird überwiegend erwartet, dass die US-Notenbank im laufenden Jahr ihre Leitzinsen anheben wird.