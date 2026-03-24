Am Vortag hatte Trump angedrohte Angriffe auf iranische Kraftwerke verschoben und dies als Ergebnis «sehr guter und produktiver Gespräche über eine vollständige und endgültige Beilegung unserer Feindseligkeiten» bezeichnet. Dies hatte die Ölpreise nach unten gedrückt, die Inflationssorgen gedämpft und die Anleihekurse vorübergehend gestützt, auch wenn der Iran die Nachrichten über die Verhandlungen dementierte. Am Dienstag stiegen die Ölpreise aber wieder an.