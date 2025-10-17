Zunächst hatte die Furcht vor einer erneuten US-Bankenkrise die Anleihen gestützt. Probleme einiger Regionalbanken sorgten für Nervosität. Dies wecke böse Erinnerungen an das Frühjahr 2023, wie Chef-Marktanalyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets sagte. Damals hatten die Pleiten der Silicon Valley Bank und der Signature Bank die Märkte weltweit nach unten gerissen. «Die schwache Kreditverfassung amerikanischer Regionalbanken rüttelt nun die von KI- und Zinshoffnungen euphorisierten Anleger durch.»