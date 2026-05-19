Die wachsenden Inflationsgefahren treiben die Renditen, da sie sich laut Experten auf die Geldpolitik der Notenbanken auswirken können. Bei der US-Notenbank Fed wird erwartet, dass sie auf Leitzinssenkungen verzichtet.
Die etwas gefallenen Ölpreise stützten die Anleihekurse nicht. US-Präsident Donald Trump verzichtet nach eigenen Angaben vorerst auf einen angeblich für diesen Dienstag geplanten Angriff auf den Iran. Die Unsicherheit über das weitere Vorgehen bleibt aber hoch.
Die Finanzminister der führenden westlichen Industriestaaten (G7) pochen unterdessen auf eine Öffnung der Strasse von Hormus. Der anhaltende Konflikt im Nahen Osten bremse Wachstum, schüre Inflation und setze die Lieferketten für Energie, Nahrungsmittel und Düngemittel unter Druck, hiess es in einer Abschlusserklärung./jsl/jha/
(AWP)