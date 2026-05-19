Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Dienstag nachgegeben. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,34 Prozent auf 108,64 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg auf 4,67 Prozent. Die Rendite von Titeln mit einer Laufzeit von 30 Jahren erreichte mit 5,20 Prozent den höchsten Stand seit dem Jahr 2007.