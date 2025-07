An den Finanzmärkten bleibt weiter die US-Handelspolitik das beherrschende Thema. In der Nacht auf Donnerstag kündigte Trump unter anderem einen 50-prozentigen Zoll für Waren aus Brasilien ab 1. August angekündigt und verknüpfte dies mit scharfer Kritik an Brasiliens Präsident Luiz Inácio Lula da Silva. Dieser kündigte Vergeltungsmassnahmen an und betonte, sein Land lasse sich von niemandem bevormunden.