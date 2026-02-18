Etwas belastet wurden die Anleihen durch robuste Konjunkturdaten aus den USA. So war die Industrieproduktion im Januar stärker gestiegen als erwartet. Das Produktionswachstum sei in den vergangenen sechs Monate allerdings vor allem durch Investitionen in künstliche Intelligenz und die Luft- und Raumfahrttechnik angetrieben worden, schreibt Oliver Allen von Pantheon Economics. In anderen Bereichen habe es nur geringe Zuwächse gegeben. Auch Zahlen aus der Bauwirtschaft fielen besser als von Analysten prognostiziert aus.