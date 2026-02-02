Die künftige Geldpolitik der US-Notenbank bleibt im Blick der Märkte. US-Präsident Donald Trump hatte am Freitag Kevin Warsh als Nachfolger von Jerome Powell als Chef der Fed nominiert. Dies hatte an einigen Märkten zu deutlichen Neupositionierungen geführt. So sanken die Preise für Gold und Silber deutlich. «Die Märkte gehen offenbar davon aus, dass mit Warsh die Unabhängigkeit der Fed besser gewahrt bleiben könnte als bisher gedacht», schreiben Experten der Dekabank. Am deutschen Anleihemarkt hielten sich die Kursausschläge nach der Ankündigung bisher allerdings in Grenzen./jsl/he