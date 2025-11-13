«Da der Übergangshaushalt allerdings nur bis zum 30. Januar gilt, ist das Risiko eines neuerlichen Shutdowns Anfang 2026 gross», kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. «Die sozialen und wirtschaftlichen Folgen eines erneuten Regierungsstillstandes wären aber geringer.» Schliesslich seien Auszahlung von Lebensmittelhilfen, das Landwirtschaftsministerium, das Ministerium für Veteranenangelegenheit und auch militärische Bauprojekte sowie der Kongress selbst bis zum 30. September finanziert.