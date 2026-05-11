Eine Öffnung der Strasse von Hormus ist nicht in Sicht. US-Präsident Donald Trump bezeichnete die jüngste Antwort des Irans auf den US-Vorschlag für eine diplomatische Lösung als «völlig inakzeptabel». Er stiess weitere Drohungen gegen die Islamische Republik aus.
Der Iran zeigte sich davon unbeeindruckt und stellte seinerseits Forderungen. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu will den Krieg so lange fortführen, bis wichtige Fragen zum iranischen Atomprogramm geklärt sind.
Der Ölpreis stieg angesichts dieser Äusserungen wieder an und belastete die Anleihekurse. Schliesslich wird so die Erwartung gedämpft, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen bald senken könnte. Weitere Hinweise auf die künftige Geldpolitik dürften die am Dienstag anstehenden Verbraucherpreise geben./jsl/he
(AWP)