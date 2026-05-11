Der Ölpreis stieg angesichts dieser Äusserungen wieder an und belastete die Anleihekurse. Schliesslich wird so die Erwartung gedämpft, dass die US-Notenbank ihre Leitzinsen bald senken könnte. Weitere Hinweise auf die künftige Geldpolitik dürften die am Dienstag anstehenden Verbraucherpreise geben./jsl/he