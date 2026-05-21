Am Mittwoch hatten die Anleihen noch von der Hoffnung auf ein Ende des Iran-Kriegs und einer allgemein freundlichen Stimmung an den Märkten profitiert und zugelegt. Die positivere Stimmung hielt jedoch nicht lange an. Eine Öffnung der Strasse von Hormus ist weiterhin nicht in Sicht und die Ölpreise stiegen wieder an.