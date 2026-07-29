Die anhaltende Unsicherheit und die wieder gestiegenen Ölpreise stützen die Inflationserwartungen. Die anhaltend hohen Ölpreise dürften sich auch auf die Geldpolitik der US-Notenbank Fed auswirken. An den Finanzmärkten richtet sich das Interesse der Anleger zunehmend auf die Zinsentscheidung, die um 20 Uhr MESZ erwartet wird. Allgemein wird am Markt damit gerechnet, dass die US-Notenbanker den Leitzins zunächst weiter in der Spanne zwischen 3,50 und 3,75 Prozent halten werden.