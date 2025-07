Gestützt wurden die Renditen durch Konjunkturdaten. Die Stimmung in der Industrie verbesserte sich im Juni etwas deutlicher als erwartet. Der Einkaufsmanagerindex ISM verzeichnete den ersten Anstieg nach vier Rückgängen in Folge, blieb aber unter der Wachstumsschwelle von 50 Punkten. Dies signalisiert weiter ein Schrumpfen der wirtschaftlichen Aktivität in den Industriebetrieben.