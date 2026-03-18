Gestiegene Ölpreise dürften die Inflation anheizen. Die Erwartung, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins in diesem Jahr weiter senken könnte, werden so gedämpft. Dies belastet die Kurse und stützt die Renditen. Mit Spannung werden daher die geldpolitischen Entscheidungen der Fed am Abend erwartet. Es wird nicht erwartet, dass die Fed mit Zinsänderungen auf die gestiegene Verunsicherung reagieren wird. Der Leitzins dürfte in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent bleiben.