Vor seiner Abreise zu Verhandlungen in Pakistan hat US-Vizepräsident JD Vance Teheran dazu ermahnt, die Gespräche mit den Vereinigten Staaten ernst zu nehmen. Wie US-Präsident Donald Trump verdeutlicht habe, sei man bereit, den Iranern die Hand zu reichen, wenn diese bereit seien, in gutem Glauben zu verhandeln, sagte Vance vor Journalisten. Man werde sich bemühen, gute Verhandlungen zu führen. Vor allem eine dauerhafte Öffnung der Strasse von Hormus könnte die Ölpreise drücken und Inflationsgefahren verringern.