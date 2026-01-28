Am Abend wird sich das Interesse der Anleger auf die Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed richten. Es wird fest mit einem unveränderten Leitzins in der Spanne von 3,50 bis 3,75 Prozent gerechnet, obwohl Trump zuletzt immer wieder Zinssenkungen gefordert und Notenbankpräsident Jerome Powell heftig beschimpft hatte. «In diesem Zusammenhang kommen immer wieder Sorgen um die Unabhängigkeit der Notenbank auf», betonte die Landesbank Hessen-Thüringen (Helaba).