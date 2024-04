Am Freitag hatten die Anleihekurse angesichts der kritischen Lage im Nahen Osten zugelegt. Trotz des iranischen Angriffs auf Israel vom Wochenende gaben die Kurse am Montag nach. Händler verwiesen auf das bisher zurückhaltende Vorgehen Israels. Auch international mehren sich die Appelle an Israel, auf den Angriff des Iran mit Zurückhaltung zu reagieren./jsl/bek/he