Die Ankündigung von US-Importzöllen durch US-Präsident Donald Trump hat Inflationsängste geschürt und die Kurse belastet. Dieser will Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union erheben - «für Autos und alle anderen Dinge». Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen. Die Aussagen waren zunächst nicht ganz so ernst genommen, da die Märkte von einem Verhandlungsspielraum ausgingen.