Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastet die als sicher geltenden Staatsanleihen. US-Konjunkturdaten bewegten kaum. Das von der Universität Michigan erhoben Verbrauchervertrauen hat sich im Dezember laut einer zweiten Schätzung zwar aufgehellt. Der Anstieg war jedoch weniger deutlich als zunächst ermittelt.