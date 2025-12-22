Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastet die als sicher geltenden Staatsanleihen. Wichtige Konjunkturdaten wurden in den USA nicht veröffentlicht. Händler verwiesen auf ein deutlich gesunkenes Handelsvolumen vor den Weihnachtsfeiertagen. Dem Handel fehlte es zum Start der Weihnachtswoche an Impulsen. Es wurden in den USA keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht.