Nach Angaben von US-Vizepräsident JD Vance will der Iran wieder Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA) ins Land lassen. Einen Zeitplan dafür gebe es aber noch nicht. Bereits am Sonntag seien «ermutigende Fortschritte» erzielt worden, hiess es in einer Erklärung, die die Vermittler aus Katar und Pakistan auf der Plattform X verbreiteten. Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung bleibt jedoch hoch. Marktbewegende Konjunkturdaten wurden im Tagesverlauf nicht veröffentlicht. /jsl/jha/