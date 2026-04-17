Die Kurse von US-Staatsanleihen sind am Freitag deutlich gestiegen. Im Gegenzug ging es mit den Renditen nach unten, nachdem der Iran die Strasse von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen geöffnet hatte. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) legte um 0,56 Prozent auf 111,84 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,22 Prozent.