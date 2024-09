Am Markt wurde auf Daten zur Preisentwicklung in den USA verwiesen. Der Anstieg des PCE-Deflators der persönlichen Konsumausgaben - das bevorzugte Preismass der US-Notenbank Fed - war im August im Jahresvergleich schwächer als erwartet ausgefallen. Damit steht der an den Börsen erhofften weiteren Zinssenkung durch die US-Währungshüter kaum noch etwas im Wege, was die Renditen belastet und die Kursen am Rentenmarkt im Gegenzug stützte.