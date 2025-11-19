Vor der Quartals-Bilanz des Chiphersteller Nvidia, mit wichtigen Hinweisen auf die weitere Entwicklung des KI-Booms, und der Veröffentlichung des Protokolls der jüngsten Zinssitzung der US-Notenbank Fed, ist an den Märkten nicht mit grösseren Impulsen zu rechnen. Beide Veröffentlichungen werden jeweils am Abend erwartet.