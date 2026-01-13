Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, zeigen die Preisdaten weiterhin keine nennenswerten Effekte durch die Zollpolitik der US-Regierung. Sollte sich dies in den kommenden Monaten fortsetzen, «hat die US-Notenbank Fed grünes Licht für weitere Zinssenkungen». Zuletzt hatte die Fed den Leitzins im Dezember um 0,25 Prozentpunkte gesenkt. Im weiteren Verlauf des Jahres werden allgemein weiter sinkende Zinsen in den USA erwartet./jkr/nas