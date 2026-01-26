Die Amtszeit von Jerome Powell, der unter starkem Druck von US-Präsident Donald Trump steht, endet im Mai. Die Amtszeit von Jerome Powell endet im Mai. Es wird erwartet, dass Trump einen Nachfolger ernennt, der sich für niedrigere Leitzinssenkungen einsetzt. Als Nachfolger gehandelt werden Rick Rieder, Top-Manager beim Vermögensverwalter Blackrock, der frühere Notenbanker Kevin Warsh und Trumps Wirtschaftsberater Kevin Hassett. Trump hatte allerdings zur Überraschung vieler Beobachter verlautbart, dass er Hassett lieber auf seinem Posten im Weissen Haus belassen wolle./jsl/stk