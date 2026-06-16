Nach den stärkeren Kursgewinnen zum Wochenauftakt, als eine Einigung auf ein Rahmenabkommen zur Beilegung des Krieges zwischen den USA und dem Iran die Ölpreise belastet und die Inflationserwartungen gedämpft hatte, zeigte sich im Tagesverlauf nur vergleichsweise wenig Kursbewegung. «Der Markt hat am Montag die Hoffnung auf eine anhaltende Waffenruhe im Nahen Osten eingepreist», heisst es in einem Marktkommentar der Dekabank. Von nun an dürfte der Markt etwas vorsichtiger agieren, da bislang nur wenige Details der Vereinbarung offiziell bestätigt wurden.