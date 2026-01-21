Trump hat sich im Grönlandstreit wenig kompromissbereit gezeigt. Bei seiner mit Spannung erwarteten Rede auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos wiederholte er seine Forderung, dass Grönland von den USA zum Schutz der Welt übernommen werden müsse. Gewalt werde er dafür aber nicht anwenden. Er forderte stattdessen «sofortige Verhandlungen». Mit wem, sagte er nicht. «Wir brauchen es für die strategische nationale Sicherheit und die internationale Sicherheit.» Trump erneuerte seine jüngsten Zolldrohungen gegenüber europäischen Staaten nicht.