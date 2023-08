Marktbeobachter verwiesen auf eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten, die für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren sorgte. Zudem zeigte sich am US-Rentenmarkt eine Gegenreaktion. Im Verlauf der Woche waren Renditen von der Spekulation auf weiter steigende Leitzinsen gestützt worden, was die Kurse im Gegenzug unter Druck gesetzt hatte.