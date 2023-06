An den Märkten schien sich dennoch das Bild zu erhärten, dass die US-Notenbank Fed eine Zinspause einlegt. Am Mittwochabend dürfte die Fed nach ihrer Zinssitzung erstmals seit mehr als einem Jahr keine Zinsanhebung verkünden, erwarten viele Bankökonomen. Hintergrund sind die bereits starken Zinsanhebungen, die rückläufige Inflation und die trüben Konjunkturaussichten. Der Leitzins dürfte daher nach Marktmeinung in seiner aktuellen Spanne von 5,0 bis 5,25 Prozent verbleiben./bgf/la/jha/