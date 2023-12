Am Abend steht die Zinsentscheidung der Federal Reserve auf dem Programm. Am Markt wird fest damit gerechnet, dass die Notenbanker den Leitzins in der Spanne von 5,25 Prozent bis 5,50 Prozent halten werden. Seit Juli liegt der Leitzins bereits in diesem Bereich. Analysten der Commerzbank gehen davon aus, dass sich der Markt für US-Anleihen bis zur Zinsentscheidung «in ruhigem Fahrwasser» bewegen wird.