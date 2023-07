Nach kräftigen Kursgewinnen am Mittwoch infolge überraschend niedriger US-Inflationszahlen erhielten Staatsanleihen am Donnerstag zusätzlichen Auftrieb. Die wöchentlichen Zahlen vom Arbeitsmarkt deuten auf eine solide Verfassung hin, was Spielraum für Lohnzuwächse lässt und zusätzliche Inflationsrisiken mit sich bringt. Die aktuelle Preisentwicklung zeigt aber nach unten, wie entsprechende Daten von der Unternehmensebene zeigten. Die Erzeugerpreise stiegen im Juni kaum noch an, wie aus einer Veröffentlichung vom Donnerstag hervorgeht.