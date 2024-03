Die Kurse von US-Staatsanleihen haben am Mittwoch an ihre moderaten Kursgewinne vom Vortag angeknüpft. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zu Handelsbeginn um 0,08 Prozent auf 110,73 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere fiel auf 4,23 Prozent. Im Handelsverlauf werden in den USA keine marktbewegenden Konjunkturdaten erwartet.