Am Nachmittag werden in den USA weitere Konjunkturdaten erwartet, darunter Kennzahlen zum Auftragseingang in der Industrie. Zudem stehen die offenen Stellen am Arbeitsmarkt auf dem Programm. Enttäuschende Daten aus der US-Wirtschaft verstärken die Spekulation auf eine Zinssenkung durch die US-Notenbank Fed, was die Renditen belastet und den Kursen von US-Anleihen im Gegenzug Auftrieb verleiht./jkr/bgf/jha/