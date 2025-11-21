Am Markt wurde die Wahrscheinlichkeit für eine erneute Zinssenkung durch die US-Notenbank im Dezember zuletzt wieder höher eingeschätzt, was die Renditen der US-Anleihen belastet. Zudem hat das Fed-Mitglied John Williams Spielraum für eine weitere «kurzfristige» Zinssitzung erkannt. Mit einer weiteren Anpassung der Geldpolitik könnte der Zins näher an den neutralen Bereich herangeführt werden, sagte der Präsident der regionalen Notenbank von New York.