US-Staatsanleihen sind am Dienstag im späten Handel gestiegen. Nach dem landesweiten Feiertag am Montag lag der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) verglichen mit Freitag mit 0,28 Prozent im Plus bei 113,36 Punkten. Die Rendite für zehnjährige Treasuries ging auf 3,73 Prozent zurück.

20.06.2023 20:53