Nach Einschätzung von Experten der Dekabank spielte bei der Kursentwicklung der Festverzinslichen die Zollpolitik der neuen US-Regierung eine Rolle. Präsident Donald Trump plant die Einführung von Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf Produkte aus Kanada und Mexiko. «Ich denke, wir werden es am 1. Februar tun», sagte Trump im Weissen Haus. Allerdings hatte Trump zuvor auch Zölle auf Waren aus China angedroht, die Umsetzung unmittelbar zur Amtseinführung angekündigt und dies bisher aber nicht in die Wege geleitet.