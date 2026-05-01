US-Konjunkturdaten gaben den Kursen im frühen Handel Auftrieb verliehen. Nachdem sie sich zunächst kaum verändert gehalten hatten, legten sie nach Stimmungsdaten aus der Industrie zu. Im April hatte sich diese überraschend nicht verändert. Der Einkaufsmanagerindex ISM verharrte auf 52,7 Punkten, während Volkswirte von einem Anstieg auf 53,2 Zählern ausgegangen waren. Einen besonders deutlichen Anstieg gab es beim Unterindex für die bezahlten Preise.