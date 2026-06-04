Am Markt für Staatsanleihen bleibt die Entwicklung der Ölpreise und die damit verbundenen Inflationssorgen ein bestimmender Faktor. Nachdem die Ölpreise in den vergangenen Tagen gestiegen waren, gingen sie am Donnerstag wieder zurück, was die Inflationssorgen dämpfte und die Renditen an den Anleihemärkten nach unten drückte.