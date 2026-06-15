Am Markt für Staatsanleihen haben die Anleger auch Zinsentscheidungen von grossen Notenbanken im Blick, die in dieser Woche erwartet werden. Unter anderem wird die US-Notenbank Fed am Mittwoch über den Leitzins entscheiden. Bei der ersten Zinssitzung der Fed unter dem neuen Vorsitzenden Kevin Warsh wird keine Änderung beim Leitzins erwartet.