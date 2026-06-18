Mit dem Rückgang haben die Renditen den Anstieg vom Vorabend nach der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wieder ausgeglichen. Die US-Notenbank hatte den Leitzins zwar wie erwartet unverändert belassen. Am Markt wurde aber stärker auf steigende Zinsen im weiteren Jahresverlauf spekuliert, nachdem die Fed die Inflationsprognose deutlich erhöht hatte. Darüber hinaus hatte der neue Notenbankchef Kevin Warsh die Bedeutung der Preisstabilität besonders hervorgehoben.