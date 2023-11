US-Staatsanleihen sind am Freitag zu Handelsbeginn im Kurs leicht gestiegen. Die insgesamt trübe Stimmung an den Aktienmärkten lockte Anleger in als sicher empfundene Wertpapiere. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) stieg zum Start um 0,20 Prozent auf 107,75 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Staatspapiere fiel auf 4,57 Prozent.

10.11.2023 15:02