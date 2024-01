Die erhöhte geopolitische Unsicherheit in Nahost stützte die als sicher geltenden US-Anleihen. Zum Handelsauftakt bekamen die Kurse zudem etwas Auftrieb durch Preisdaten aus den USA. In den Vereinigten Staaten waren die Erzeugerpreise im Dezember im Vorjahresvergleich weniger als erwartet gestiegen. Die Erzeugerpreise beeinflussen die Verbraucherpreise, an denen die US-Notenbank Fed ihre Geldpolitik ausrichtet. Von dieser versprechen sich Anleger baldige Zinssenkungen.