Der Wochenstart dürfte eher ruhig ausfallen. Entscheidende Konjunkturdaten stehen erst im Verlauf der Woche auf dem Programm. Am Montag werden lediglich die Inflationserwartungen der regionalen Notenbank von New York erwartet, die an den Märkten in der Regel kaum für Bewegung sorgen. Höher dürfte die Marktrelevanz der Erzeugerpreise am Dienstag und der Verbraucherpreise am Mittwoch ausfallen. Sie sind für den geldpolitischen Kurs der US-Zentralbank von hoher Bedeutung.