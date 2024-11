Die Anleihen erholten sich so ein wenig von den jüngsten Kursverlusten. Durch den Wahlsieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen am 5. November waren die Kurse belastet worden. Dieser hatte im Wahlkampf Steuersenkungen sowie höhere Einfuhrzölle versprochen, was den Inflationsdruck erhöhen und die US-Notenbank bei künftigen Zinssenkungen vorsichtiger agieren lassen dürfte.