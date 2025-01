Am Nachmittag stützten Daten vom Arbeitsmarkt die Anleihen. Die von dem Arbeitsmarktdienstleisters ADP erhoben Beschäftigung in der Privatwirtschaft ist im Dezember weniger gestiegen als erwartet. Der offizielle Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht. Die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind hingegen auf den tiefsten Stand seit einem Jahr gefallen. Die Erstanträge spielten jedoch am Markt weniger eine Rolle./jsl/he