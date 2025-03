Ein wenig gestützt wurden die Anleihen durch einen etwas schwächer als erwartet ausgefallenen US-Arbeitsmarktbericht. So ist die Beschäftigtenzahl weniger gestiegen als erwartet und die Arbeitslosenquote legte überraschend etwas zu. Die Entlassungen von Staatsangestellten durch das von Elon Musk geführte «Department of Government Efficiency» (DOGE) sind in die Daten noch nicht eingegangen.