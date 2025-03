Die Kursausschläge hielten sich in Grenzen. Die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe sind in der vergangenen Woche unerwartet gesunken. Sie sprechen für einen weiterhin robusten Arbeitsmarkt in den USA - auch wenn er sich zuletzt etwas abgekühlt hat. Sorgen bereitet Ökonomen jedoch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump. Die erratische Politik dürfte das Wirtschaftswachstum belasten und damit auch den Arbeitsmarkt.